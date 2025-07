Perseverança

Soneto 29 de Camões. De verdade! Nunca li nada tão lindo! O tema é conhecido... Jacó trabalhava para Labão. Amava Raquel. Depois de sete anos, Labão o fez casar com Lia... E Jacó perseverou por outros 7 anos buscando os favores de Raquel, e dizendo que, feliz, ainda trabalharia mais sete se "Para tão longo amor, (não fora) tão curta a vida!". Camões, o caolho arrependido! Daria tudo para voltar no dia fatal. Lá seria perdido o maior poema épico ocidental desde a Antiguidade! Os argonautas se perderiam nas brumas do olvido... O velho do Restelo se calaria... O gigante Adamastor ruiria...

Nesse dia, Dinamene, como uma Raquel, como uma matriarca amorosa e bela, perdoaria... O perdão de quem enxerga.

No fim, ela teria essa beleza da mulher...