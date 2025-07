Porque sim, porque não

Sim, o patriotismo é um sentimento saudável e potente quando se tem consciência do real valor como cidadãos. Vale dizer, simboliza o acesso aos direitos e obrigações na ordem jurídica.

Eu não consigo nominar de outro modo, a não ser a brutal ignorância e inconsciência do que este gesto representa para nós enquanto brasileiros.

Infelizmente, existe uma parcela razoável da população que não sabe o que isto significa.

Como fazem nas torcidas de futebol, houve aqui uma cisão entre aqueles que "apoiam" as decisões do STF, e os que as desprezam sistematicamente.

A questão é que não se trata disto. Não se pode confundir a pessoa com a Instituição que ela integra.