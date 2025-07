Atleta de taekwondo de Bauru conquista bronze internacional

O atleta Macaulay Naka conquistou a medalha de bronze no Austrian Open, competição de taekwondo disputada na última semana, em Viena, na Áustria. O atleta e seu técnico, Vitor Souza, são da equipe da Associação Bandeirantes, que conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel). A competição reuniu atletas de diversos países da Europa, da Ásia e das Américas. Com o resultado, Macaulay Naka obteve mais pontos no ranking mundial, na qual ocupa agora a 22ª colocação. A equipe possui atletas a partir de 8 anos de idade até o alto rendimento, inclusive com membros que estão na seleção brasileira, com a parceria de patrocinadores e apoiadores.