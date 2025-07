Bauru Basket fecha primeira janela da LDB com saldo positivo

A primeira janela da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) terminou com saldo mais do que positivo para a parceria entre Bauru Basket e CBB. Representada por atletas da Seleção Brasileira sub-17, o Dragãozinho venceu quatro das seis rodadas disputadas e garantiu a 4ª colocação no Grupo A, com 66,7% de aproveitamento.

Mesmo enfrentando times com atletas até seis anos mais velhos, já que se trata de um torneio sub-22, os garotos mostraram personalidade ao bater as equipes do Vasco da Gama, Unifacisa, Flamengo e Basquete Cearense. As derrotas, por sua vez, ocorreram nos dois primeiros jogos, diante de Botafogo e Instituto Viva a Vida/CETAF.

"Como prevíamos, a parceria mostrou o quanto os meninos evoluem com uma sequência de jogos importante. Terminaram essa etapa bem mais motivados e crescendo. Ações desse tipo são fundamentais na nossa ideia de preparar cada vez melhor as seleções de base para os torneios continentais", avaliou Marcelo Souza, presidente da CBB.