Porco no Rolete arrecada fundos para reforma de igreja em Bauru

Que tal tirar o domingo para saborear um bom 'porco no rolete'? Para ajudar na reforma da igreja, a comunidade da paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes promove neste domingo (6), a partir do meio-dia, um almoço beneficente, na Casa de Cursilhos, no Jardim Ouro Verde, na quadra 20 da avenida José Henrique Ferraz.

Além do porco assado, o cardápio inclui também feijão gordo, arroz, salada, vinagrete e farofa, com duas modalidades de participação: R$ 60 para consumo no local (à vontade) e R$ 40 para marmitex. Crianças de até 10 anos não pagam. Os convites poderão ser adquiridos diretamente no local, no dia do evento.

O padre Adriano José Alves Ramos, vigário paroquial, reitera que toda a renda será revertida para a continuidade das obras da igreja e convida fiéis, moradores e simpatizantes a participarem. "Deus abençoe a todos que contribuírem", afirma.