SAC celebra 30 anos com mostra cultural

Para celebrar as três décadas de atuação da Sociedade Amigos da Cultura (SAC) em Bauru, a entidade cultural promove neste sábado (5), a partir das 16h, a Mostra SAC 30 Anos, evento gratuito que terá programação diversificada. Entre as atrações, estão apresentações musicais, feira criativa, contação de histórias, intervenções literárias, exposição fotográfica e aula de forró.

Na ocasião, também será inaugurada oficialmente a nova sede compartilhada do projeto Crisálidas, que atua em Bauru com foco na promoção da moda sustentável e do empreendedorismo feminino a partir do reaproveitamento de tecidos e roupas descartadas. Entre os destaques da programação, está a contação de histórias com Andressa Francelino e João Folcato, show de voz e violão com a cantora Manu Saggioro, apresentação da violinista Letícia Fernandes, show instrumental com Raloz Jazz Trio e aula aberta de forró com o professor e coreógrafo Leon Souza Mastrangeli.

A mostra integra as ações do projeto "Da Ideia à Execução", que, no último ano, ofereceu oficinas, rodas de conversa e vivências em produção cultural com o objetivo de fortalecer a profissionalização do setor cultural local. Fundada em 1994, a SAC é uma das principais entidades culturais de Bauru, que tem a missão de fortalecer a cadeia produtiva da cultura, apoiando artistas, produtores, coletivos e gestores culturais que atuam em prol de uma cultura acessível e comprometida com o desenvolvimento social e econômico do território.