Cantor de Bauru lança EP de sertanejo universitário e arrocha

O cantor e compositor bauruense Alexandre Lopez lançou um EP (Extended Play) de sertanejo universitário com ritmo arrocha, intitulado "Começo de Tudo", já disponível nas plataformas de streaming.

É o segundo projeto concluído na carreira dele, que já havia lançado um single em 2020 ao lado de Théo Santos, amigo de longa data, com quem mantém parceria até hoje. "Na época, fizemos 'Copo de Bebida' no ritmo bachata, inspirado nos sucessos de Gusttavo Lima. Nesse novo EP, a letra é a mesma, mas o estilo é mais dançante", conta. A elaboração das faixas "Roletando as Madrugadas", "Deu Ruim" e "Copo de Bebida", com arranjos de violão, bateria, sanfona, teclado e baixo, levou cerca de quatro meses e recebeu os ajustes finais do produtor Cristian Vieira. Alexandre pontua que, embora as letras tratem de dilemas amorosos, as melodias são alegres e contagiantes. "A ideia foi criar algo para entrar no coração e na mente das pessoas", afirma.

Com origem no coral da igreja, aos 12 anos, o artista, hoje com 27, relata ter realizado um sonho de infância. "Sempre quis estar no meio musical, é algo que me toca muito. Me orgulha dizer que vídeos na internet alcançaram seis milhões de visualizações com o trecho da minha música 'Deu Ruim'", acrescenta. Alexandre nasceu em Pederneiras e, com 1 ano de idade, mudou-se com a família para Bauru, onde vive até hoje.