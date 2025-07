Caçambaria realiza Piquenique Literário

Em celebração ao Dia Mundial da Biblioteca, o Coletivo Cultural Caçambaria promove uma manhã especial dedicada à literatura e à infância. Neste sábado (5), das 10h às 12h, o espaço cultural realiza o Piquenique Literário, uma atividade gratuita voltada ao público infantil, com direito a partilhas cheias de afeto entre crianças e muita imaginação. A programação contará com a encantadora contação da história "O Quintal da Minha Casa", um livro ilustrado que conduz os pequenos leitores a uma reflexão sensível sobre o meio ambiente. Animais, plantas, paisagens e diferentes climas ganham vida nas páginas da obra, transformando-se em convite para que as crianças pensem sobre o cuidado com o planeta a partir de um universo familiar: o quintal de casa. A ação integra o cronograma do Universo Jacarandá, novo projeto autoral da gestora do espaço, contemplado pelo Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de um projeto de manutenção de espaço cultural, vinculado à Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado, por meio do Edital nº 38/2023.

O Evento será na rua Tenente Lopes, 1569, em Jaú. Informações: @cacambaria