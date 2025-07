Bauru Basket renova contrato do técnico Paulo Jaú

O comandante fica! Depois de mais uma excelente temporada à frente do Bauru Basket, Paulo Jaú teve seu contrato renovado por mais um ano. Na última edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o treinador não somente repetiu o feito de levar o time às semifinais, como também ficou novamente entre os indicados ao prêmio de melhor técnico do país.

"Para mim, é uma imensa satisfação dirigir o Bauru pela terceira temporada consecutiva. Agradeço à diretoria do time por me confiar essa oportunidade", disse Jaú, que já projetou a sequência do projeto. "Estamos focados nos próximos objetivos e contamos com o apoio da torcida para continuarmos competitivos", completou.

De acordo com Vanderlei Mazzuchini, gestor do Bauru Basket, a diretoria não teve dúvidas em relação à renovação do vínculo com o treinador. "Além de ser um profissional dedicado e estudioso, o Jaú também é uma pessoa com valores que se alinham com nossa associação. Então é uma permanência natural, pois os resultados dentro de quadra falam por si só", analisou o dirigente.