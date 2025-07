Barra Bonita recebe evento de corridas neste fim de semana

A Estância Turística de Barra Bonita será palco de muita velocidade e adrenalina neste sábado (5) e domingo (6), com a realização do Rally Rota Sudeste, uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2025.

O evento promete agitar a cidade e reunir os principais pilotos do off-road nacional, com disputas de motocicletas e UTVs em percursos que somam aproximadamente 250 quilômetros.

Um dos destaques é a visitação gratuita ao parque de apoio, no Kartódromo Municipal Pedro Ometto Neto, onde o público poderá acompanhar de perto os bastidores da prova, conhecer os boxes e ver as equipes vindas de outros estados, como Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Goiás.