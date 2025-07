ABDA oferece descontos para inscrições no HaBaWaBa

A edição de 2025 contará com equipes mistas (meninos e meninas) nas categorias sub-11 (nascidos em 2014 ou depois) e sub-13 (nascidos em 2012 ou depois). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo HaBaWaBa Brasil, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS nas lojas virtuais ou diretamente pelo link: https://www.sys3sistemas.com.br/habawaba .

Foram oficialmente abertas, na última terça-feira (1), as inscrições para a 6ª edição do HaBaWaBa Brasil, versão latino-americana do maior festival de polo aquático infantil do mundo. O evento, idealizado e chancelado pela italiana Waterpolo Development (WPD), será realizado de 10 a 14 de dezembro, na Arena ABDA, em Bauru (SP), e é organizado pela Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA).

Através do aplicativo dedicado, também será possível acompanhar os resultados em tempo real, acessar informações das equipes e ficar por dentro de todas as atualizações do evento.

A taxa de inscrição inclui um kit de boas-vindas para cada integrante do time, com camiseta, sacochila, boné, brinde especial, tatuagem temporária, livro do evento e credencial personalizada. Os custos de premiação, sinalização do evento e demais materiais também estão inclusos.

Todos os times receberão medalhas de participação. Os campeões de cada série em ambas as categorias receberão troféus e medalhas. Também haverá premiações especiais para o atleta mais jovem que participar ativamente dos jogos e para a equipe que se destacar em fair play e espírito esportivo.