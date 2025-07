Fatec de Jaú comemora 35 anos neste sábado

Três décadas e meia dedicadas ao ensino, pesquisa e à formação de profissionais que hoje atuam no Brasil e em outros países em áreas como meio ambiente, naval, logística, TI e indústria. Este marco será comemorado pela Fatec de Jaú (47 quilômetros de Bauru) neste sábado (5), durante uma cerimônia para convidados, entre ex e atuais alunos e alunas, corpo docente, parceiros e representantes do Centro Paula Souza (CPS), que administra a instituição.

O evento, que deve reunir mais de 150 pessoas no Auditório Carlos Alberto Pavanelli, no campus da Fatec, marca a criação da faculdade em 1990, quando apenas cursos da área naval foram instalados, inicialmente em um prédio no centro da cidade.

Hoje, são sete cursos presenciais em Logística, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sistemas Navais, Gestão de TI, Construção Naval, Gestão da Produção Industrial e Desenvolvimento de Software Multiplataforma, além do curso de Gestão Empresarial em EAD (à distância).