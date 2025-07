Macatuba: R$ 780 mil do Fehidro para saneamento

Macatuba - A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) foi contemplada com R$ 780 mil em novos investimentos por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Os recursos serão destinados a duas frentes importantes de obras que visam melhorar o abastecimento de água e o sistema de tratamento de esgoto do município.

Deste total, R$ 360 mil serão aplicados na execução do projeto de aumento da pressurização da rede de água no bairro Santa Rita, com benefícios também para o Jardim Europa. A obra conta com projeto concluído e entrará na fase de licitação, contratação e emissão da ordem de serviço. A previsão é de que os trabalhos durem seis meses após este trâmite burocrático.

Os outros R$ 420 mil serão destinados à elaboração do projeto executivo de ampliação e redimensionamento da rede de esgoto. O objetivo é identificar pontos críticos, propor melhorias e garantir a eficiência do sistema pelos próximos 30 anos, atendendo 100% da população com qualidade e sustentabilidade.