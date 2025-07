Alças da Bauru-Jaú próximas à Unesp serão fechadas no domingo

A Eixo SP Concessionária de Rodovias interditará, neste domingo (6), as alças localizadas no km 233 900 da SP 225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que dão acesso ao câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Bauru. A interdição ocorrerá em ambos os sentidos da rodovia das 6h às 12h.

Durante esse período, as alternativas aos motoristas serão as seguintes: para quem segue no sentido oeste (Jaú-Bauru) o acesso a Bauru poderá ser feito tanto pela alça localizada no km 234 quanto pela alça do km 235, que faz a ligação com a SP 300 - Rodovia Marechal Rondon. As duas alças poderão ser utilizadas também para o retorno.

Já para os motoristas que seguem no sentido contrário (Bauru-Jaú), a melhor alternativa será utilizar a alça do km 232, que fica próximo ao Zoológico Municipal. De acordo com a Concessionária, as interdições serão necessárias para realização da 2ª Meia Maratona Casca de Noz 2025, com início previsto para às 6h30.