Com bauruense, Fórum estadual discute neurociência na comunicação

Em um cenário marcado por rápidas transformações tecnológicas, polarizações e mudanças nos valores sociais, a comunicação pública enfrenta um dos maiores desafios das últimas décadas: ser eficaz, autêntica e emocionalmente conectada. Para discutir esse novo paradigma, a Associação Paulista de Municípios (APM) e a Academia Brasileira de Neurociência Política (ABNP) promovem, em 22 de julho, às 9h30, o Fórum de Comunicação Governamental e Neurociência Política.

O evento será online, gratuito e está com inscrições abertas até 21 de julho pela plataforma Sympla (no QR Code ao lado). A transmissão será pela TV APM, via Zoom.

ALÉM DE DADOS