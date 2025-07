'Temporariamente adiado', diz governo sobre videomonitoramento

A Prefeitura afirmou nesta sexta-feira (5) que o projeto de videomonitoramento urbano não foi cancelado, mas "temporariamente adiado devido à necessidade de readequação do orçamento diante das atuais despesas". A declaração vem um dia após a revogação do procedimento licitatório para contratar serviços de vigilância patrimonial e eletrônica, medida publicada no diário oficial (DO) de quinta-feira (3).

A notificação pela revogação, como mostrou o JC, se embasa numa manifestação do secretário Everson Demarchi (Fazenda) segundo a qual "no momento não há disponibilidade orçamentária para a realização da despesa".

Em nota, a administração reiterou que "o monitoramento urbano segue como prioridade desta gestão" e que "a expectativa é de que o projeto seja retomado ainda neste semestre, após os devidos ajustes orçamentários". O texto não menciona se haverá abertura de nova licitação.