A Farra do Boi

Muitos podem questionar que a aprovação dessa sacanagem foi apertada, 41 votos a 33, por "coincidência" o número exato de votos necessários. Não importa o placar e sim o resultado. Coincidência? Querem enganar a quem? Todos sabemos que tudo lá é acertado entre líderes e o plenário só homologa, vão "pentear macacos" se querem que acreditemos nessa farsa, é achar que Dilma é "professora", Haddad é "economista" e Lula é o homem mais honesto da face da terra. E a coisa fica pior ainda, se é que existam coisas piores que acertos políticos: com essa medida, custo aproximado de R$ 65 milhões por ano, a criação das 18 vagas ainda vai produzir o chamado "efeito cascata", pois o número de deputados estaduais é vinculado ao de federais, mais um "tantinho" e as Assembleias Legislativas já vão alterar também o número de estaduais e as Câmaras Municipais o de seus vereadores. Cá aqui na terrinha chamada Bauru já aconteceu essa vergonhosa medida.

Esses políticos brasileiros estão de "brincadeira", no momento em que o Brasil atravessa uma das suas piores crises - financeira, jurídica e política, leio que o nosso "amado e eficiente" Senado aprovou aumento do número de deputados de 513 para 531, mais 18 parlamentares para serem sustentados com o suor do povo brasileiro.

Distribuirão menos "per capita" ou o valor será alterado para cima? Essa "farra do boi" precisa ser estancada, o "transatlântico" Brasil está afundando tal e qual o Titanic nesse "iceberg" de medidas beneficiando poucos em detrimento de muitos. Pior é ver que tudo isso é manipulado e executado justamente por quem deveria estar fiscalizando gastos públicos, só que ninguém se manifesta, pois o interesse é próprio, mais vagas é sinal de maiores possibilidades de reeleição. A Zorba vai ter que aumentar e inovar sua linha de cuecas, como sugestão fica incluir na "bichinha" um bolso interno para esses caras guardarem os dólares "ganhos" com a corrupção.

"God save the Queen", com esses novos apadrinhados no "bolso" ficará mais fácil ela e seu "rei de araque" "turistarem" sem fiscalização com nosso dinheirinho. Como diziam os antigos, "da cabeça de político e do camarão, assim como, de bumbum de criança, nada sai que se aproveite". Essa cambada travestida de políticos não para de inovar em benefícios próprio.

Como diz a música, "parem o Mundo que eu quero descer".