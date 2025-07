Precisando vencer, Noroeste mede forças com o Linense hoje

Noroeste e Linense voltam a se enfrentar no clássico regional dos alvirrubros do interior na noite deste sábado (5), às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 4.ª rodada da Copa Paulista Sicredi 2025. O Norusca disputou duas partidas, com um empate em casa contra o Grêmio Prudente e um revés diante do Araçatuba, no estádio do adversário. Já o Elefante estreou com derrota como visitante, contra o mesmo Araçatuba (líder), e depois empatou em Lins com o Monte Azul.

Pelo Grupo 1, ambos os times somam 1 ponto. Nos critérios de desempate, o Linense inicia a rodada na 4.ª colocação, enquanto o Noroeste está em 5.º lugar.

Sobre o que o time precisa fazer para se reencontrar com a vitória, o técnico Ivan Canela destacou que a semana foi de muito trabalho em campo, mas também de muita conversa. Para ele, este é, mais do que nunca, o momento de virar a chave e vencer.