Evento dos 129 anos da cidade terá festa do sanduíche bauru

Em prol da ação social que vai beneficiar as 29 organizações sociais participantes, a Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social (Aeaps) está mais uma vez à frtente na realização do Celebra Bauru, evento que comemora os 129 anos da cidade. A entrada, no Recinto Mello Moraes, será gratuita e a festa contará com uma programação recheada, que será revelada em breve.

O lanche bauru será vendido por R$ 25,00 reais e a renda líquida será distribuída entre as organizações do terceiro setor participantes.

William Menezes, presidente da Aeaps, afirma que “esse ano iniciamos o preparativo do Celebra Bauru com meses de antecedência e estamos um pouquinho mais confortáveis, temos expectativa de comercializar em torno de 20 mil lanches e beneficiar quase 30 organizações participantes. Nossa expectativa é chegar perto ali dos 20 mil lanches, atualmente já distribuímos 15 mil lanches para as organizações realizarem a comercialização antecipada e igualmente aos anos anteriores, acabam sendo comercializados muito rapidamente. Provavelmente não vai voltar para nós.”