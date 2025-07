Os hormônios e seus efeitos na pele

Na adolescência, os hormônios em ebulição afetam a pele, muitas vezes aumentando a oleosidade e causando acne. Na fase da menopausa, a falta de hormônios faz com que a pele fique com menos colágeno e maior tendência a rugas. Se estressamos além da conta, a pele também sente — por conta do cortisol.

Pois é, os hormônios são uma influência direta na pele não importa nossa idade e, na coluna de hoje, você entende mais detalhes do assunto!

Conheça os hormônios que influenciam diretamente a pele