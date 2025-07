Casa onde residiam mulher e três crianças é incendiada em Bauru

Uma casa de meio terreno, onde moravam uma mulher e três crianças, foi consumida por um incêndio nesta quinta-feira (3), na quadra 12 da rua Victorio Perin, na Vila Industrial, em Bauru. Ninguém se feriu, mas as chamas destruíram os bens da família, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o órgão, o fogo teve início por volta das 9h, no quarto de uma das crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, mas todos os cômodos foram atingidos, resultando na destruição de móveis, roupas, janelas, portas e esquadrias.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) esteve no local para vistoria. No laudo emitido, consta que a parede do quarto dos fundos — que o separa do quintal — apresentou dilatação devido ao calor extremo. Esse muro também sofreu rachaduras, o que compromete a estrutura do imóvel e exige reformas.