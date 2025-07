PM prende traficante em adega com drogas e munições em Bauru

A Polícia Militar (PM) de Bauru prendeu, na noite desta quinta-feira (3), um homem por tráfico de drogas — já com outras passagens pelo mesmo crime — em uma adega no bairro Pousada da Esperança 2. Na mesma ocorrência, para sorte da equipe e azar de um procurado da Justiça, outra pessoa foi detida enquanto aguardava na fila para consumir produtos do estabelecimento.

Segundo a PM, o suspeito de vender entorpecentes tem 32 anos e tentou fugir da abordagem, sem sucesso. Com ele foram apreendidas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de 43 munições de calibre 38 para revólver.

Na frente da adega, estavam vários clientes, e um deles, de 26 anos, era procurado pela Justiça. A condição foi descoberta após checagem de seus documentos pessoais. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça.