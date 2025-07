Sebrae apresenta projetos de gestão em Barra Bonita

O Sebrae-SP realiza na próxima terça-feira (8), às 19h, no Centro Cultural Célia Stangherlin, na avenida Pedro Ometto, nº 467, no Centro de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), o lançamento do projeto "Barra Bonita Mais Empreendedora". Os interessados devem fazer a inscrição pelo link https://forms.office.com/r/DLwqHGdeDY.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Barra Bonita e tem como objetivo apresentar programas alinhados ao plano de governo local, com foco na implementação de soluções em capacitações e consultorias que contribuam para o fortalecimento e crescimento dos empreendedores do município.

Durante o evento, a equipe do Sebrae-SP exibirá o cronograma das ações que serão desenvolvidas ao longo do ano, com ênfase na melhoria da gestão empresarial. As atividades serão promovidas em conjunto com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento, Cultura, Turismo, Educação e Assistência Social.