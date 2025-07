Ecoponto passa a funcionar em novo endereço

"É fundamental que os resíduos sejam descartados de forma separada para garantir o encaminhamento correto de cada tipo de material à reciclagem", diz nota do Executivo.

No local, os moradores podem descartar de forma gratuita pequenas quantidades de materiais recicláveis, como plásticos, metais, vidros, papéis, papelões e eletrodomésticos.

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Puma), informa que o Ecoponto do município está funcionando em novo endereço, na avenida Cleophano Pitaguari, Vila Malvina, ao lado da Garagem Municipal. A mudança, segundo a administração, visa facilitar o acesso da população e otimizar o serviço de coleta seletiva e reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

Não são recebidos no espaço lixo doméstico comum, resíduos hospitalares ou de serviços de saúde, como clínicas, dentistas e veterinários, e também resíduos industriais.

Agudos também conta com uma área de reciclagem na rua Yussef Boulos Ayub, 680, no Distrito Industrial, onde, além de resíduos do ecoponto, podem ser descartados móveis usados, colchões e sofás, pneus, restos de poda de árvores e pequenas quantidades de entulho de construção civil.