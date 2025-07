Além do aumento dos termômetros

O que hoje já se discute abertamente com base em dados técnicos comprovados, já era discutido nas últimas décadas por observações e projeções também em bases reais, não só sobre o efeito do aumento da temperatura, mas sobre todas as participações da humanidade de forma exponencial nos últimos tempos, conduzindo claramente a um processo de extinção, infelizmente.

Não é fatalismo, não é adivinhação, não é baseado em escritos ditos sagrados como o apocalipse, não é profecia, nada disto.

Eram inferições, hoje já sendo transformadas em definições, lastreadas em dados, tais como um pacote que envolve: aumento desenfreado da população, consumo energético descabido seja de que forma for, mudança da crosta terrestre com coberturas, desmatamento natural, enormes monoculturas, geração de lixo e poluição sem precedentes, movimentação da população rapidamente e constante de uma parte para outra parte do planeta, economia baseada na geração e consumo de supérfluos à vida para sustentar a formação ininterrupta de recursos que se tornaram necessários, doenças virológicas que tendem a escapar do controle por mais que se tente correr atrás, transformação do ser humano em seres de "granja".