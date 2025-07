Presa suspeita de fornecer drogas para adolescentes venderem

Lençóis Paulista - Na tarde desta quinta-feira (3), policiais civis, policiais militares e guardas civis municipais de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante uma mulher de 30 anos suspeita de fornecer drogas para adolescentes venderem no município. O namorado dela, de 17 anos, foi apreendido.

De acordo com o registro policial, após investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Lençóis Paulista, as equipes cumpriram mandado de busca no endereço da suspeita, que também é investigada por participação em uma tentativa de homicídio ocorrida recentemente na cidade.

No imóvel, foram apreendidos uma pedra grande de crack, diversas pedras menores da droga, dez porções grandes de maconha e 76 pinos com cocaína. A mulher foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu à disposição da Justiça. Já o adolescente foi apreendido pelos atos infracionais.