Maurício Manieri apresenta o show 'Classics' neste sábado

O cantor Maurício Manieri retorna a Bauru neste sábado (5), às 20h, com o show "Classics Super Hits", no Alameda Hall. A turnê mescla sucessos da carreira do artista com grandes hits dos anos 70, 80 e 90, em um espetáculo dançante e romântico. A produção é da Opus Entretenimento.

Com mais de 25 anos de trajetória, Manieri promete uma apresentação marcante, com superprodução, novos arranjos e a energia que consagrou o projeto. "Vamos trazer novidades sem perder a essência que nos conecta", afirma o cantor, um dos nomes mais ativos nas plataformas digitais.

Os ingressos estão à venda em ingressoalameda.com.br, no Alameda Hall (rua Luiz Levorato, 1-55) e no Flipper Lanches (rua Henrique Savi, 12-40). Informações pelo telefone (14) 3321-5000.