TCE flagra piscina pública usada como depósito em Ubirajara

Em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), o diretor afirma que o Ginásio de Esportes "José Antonio Varasquim" encontra-se bastante deteriorado e abandonado, com o piso da quadra desgastado, vestiários e sanitários sem condições de uso, buracos no teto e pichações.

Respostas

Em nota, a Prefeitura de Macatuba informou que tem ciência das melhorias necessárias no teatro municipal e que conta com projeto pronto de mais de R$ 2 milhões para reforma e adequações necessárias. "Enquanto segue em busca de recursos para viabilizar tal obra, a Prefeitura de Macatuba realiza manutenções pontuais a fim de garantir que o instrumento cultural siga aberto à população", explica.