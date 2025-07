Peixeira ou caneta?

A vida, deu àquela nordestina arretada a oportunidade dos estudos.

E, então, ela descobriu que não precisa ferir com peixeira, mas, sim, que pode usar as palavras para expressar sua dor, indignação com a argumentação de um coração que sente e faz de tudo para mudar maldades e injustiças tentando defender, por meio das palavras, aqueles que precisam. Pode usar as palavras para levar esperança.

Diante de tantas injustiças, ela só quer ser justa. Mesmo que não ouçam, mas ela fala e traz dentro de si a esperança inabalável e, alguém um dia haverá de escutar.