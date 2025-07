Em duas ocorrências, quatro são presos com drogas e arma de fogo

Na primeira ocorrência, em um imóvel no Jardim Santo Onofre, três homens foram flagrados com diversas porções de maconha, uma porção bruta de cocaína, R$ 1.058,00 em dinheiro e uma folha com anotações sobre o comércio ilegal.

Na segunda ocorrência, após investigações, policiais civis cumpriram mandados de busca em um disk bebidas no Jardim Cila de Lúcio Bauab e no imóvel ao lado, além da residência do proprietário, em um condomínio do município.

Durante as diligências, foram apreendidas uma arma de fogo de calibre 38 com diversas munições, grande quantidade de porções de maconha, munições de calibre 22, balança de precisão e objetos destinado ao fracionamento das drogas.

O investigado foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e também teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil à Justiça pelo fato de ser reincidente.