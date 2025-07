GILBERTO MARTINEZ EPINE

18/05/1940 - 01/07/2025. Era casado com ROSELI MARIA ROSA MARTINEZ. Deixa os filhos EVELYN, LUYNGRE, FARA e FANI. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi 02/07/2025, às 15h no Cemitério da Saudade, em Bauru.