Junto com criança, homem é preso por tráfico de drogas em Bauru

Flagrado em um carro com outros dois adultos e uma criança, um homem foi preso por tráfico de drogas em Bauru, na noite desta segunda-feira (1º), durante abordagem feita por policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). No veículo, foram apreendidas porções de maconha e um celular avaliado em R$ 7 mil.

Segundo a corporação, a equipe visualizou um carro estacionado, com o motor ligado, em um conhecido ponto de venda de entorpecentes próximo a uma praça da cidade. Ao perceber a presença da PM, o motorista acelerou rapidamente, o que levantou suspeita. Diante disso, houve acompanhamento e, posteriormente, a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 42 porções de maconha, R$ 333 em espécie e um iPhone 15 Pro Max. Um dos abordados confessou a prática do tráfico e informou que o restante das drogas estava escondido nas proximidades da praça onde os policiais haviam sido inicialmente avistados. No local indicado, foram localizados mais 118 invólucros de maconha. Nada de ilícito foi encontrado com os demais ocupantes, que foram identificados e liberados no local, assim como o veículo.