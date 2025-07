Moterani e dupla Santelmo e Leonardo animam arraiá solidário

O cantor Gustavo Moterani e a dupla sertaneja Santelmo e Leonardo serão as atrações principais do Arraiá da Amizade, festa promovida pelo grupo Entre Amigos Bauru, no próximo sábado (5), das 13h às 19h, na Chácara Recantex, localizada na Rodovia Elias Miguel Maluf, ao lado do Motel Oásis. A entrada é gratuita.

Além da programação musical, o evento contará com barracas de comidas e bebidas típicas, as "Gostosuras da Tania" e brincadeiras voltadas para toda a família. O objetivo é arrecadar recursos para manter quatro projetos sociais da organização: Café Amigo e Janta Amiga, voltados a moradores em situação de rua e idosos, e Sessão Cinema e Tarde de Brincadeiras, voltados a crianças de comunidades em situação de vulnerabilidade.

A ação também visa iniciar a reforma da nova sede do grupo, que pretende oferecer cursos gratuitos de informática, artesanato e reforço escolar. Embora a entrada seja franca, os organizadores incentivam a doação voluntária de macarrão parafuso, molho de tomate, bolacha de água e sal e balas mastigáveis.