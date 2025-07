Sesc Bauru apresenta mostra 'Cine Nerd'

Mundos paralelos, criaturas fantásticas e aventuras épicas tomam conta das telas do Sesc Bauru com a exibição de filmes que comemoram aniversários em 2025, na mostra Cine Nerd que acontece desta quinta (3) a 31 de julho. Passando por clássicos como Power Rangers e X-Men, a proposta convida a revisitar franquias da cultura pop e a cada sessão traz uma nova década, um novo universo e o célebre chamado à jornada do herói em cena.

As exibições são gratuitas e acontecem no auditório da unidade, às quintas-feiras, às 19h30, com exceção do Scooby! O Filme, que será no domingo, dia 27, às 16h30. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, com uma hora de antecedência.

Veja a lista: