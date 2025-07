Além do Teto, Acima do Céu

Senhoras e senhores, o Brasil é, de fato, um país peculiar. Enquanto o cidadão comum ainda se pergunta se poderá pagar o boleto da escola ou o gás no mês que vem, um outro Brasil - blindado, togado, silencioso - desfruta do que podemos chamar, com todo cuidado, de uma realidade paralela.

Em 2024, o salário médio dos magistrados cresceu 49,3%. Sim, você leu certo. Quase cinquenta por cento. Isso num país em que a inflação do mesmo período ficou em modestos 4,83%. Não é apenas um salto. É um voo rasante sobre qualquer teto, moral ou constitucional.

Segundo estudo divulgado pelo "Movimento Pessoas à Frente", em março de 2025 o rendimento médio líquido de um juiz no Brasil atingiu R$ 65.532. Um número que faz corar o teto oficial do funcionalismo público - o dos ministros do STF - que é de cerca de R$ 46 mil. É como se o teto fosse uma sugestão... ou uma peça decorativa no Palácio da Justiça.