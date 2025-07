Policial joga jovem no chão e a agride com tapas em abrigo; VÍDEO

Lençóis Paulista - A Polícia Militar (PM) instaurou procedimento administrativo interno para apurar conduta de um PM no interior de um abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Imagens do circuito de segurança do local mostram o policial arremessando uma menina no chão e a agredindo com tapas na frente de funcionários e de outro PM. A entidade registrou um boletim de ocorrência (BO) e o caso também será investigado pela Polícia Civil. As identidades dos envolvidos e o local dos fatos não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O fato ocorreu no final da tarde da última quarta-feira (25). Conforme apurado pela reportagem, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados pelo abrigo para atender uma adolescente que estaria em surto e, quando ela já estava deixando o quarto com destino à ambulância para ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a PM chegou ao endereço.

Segundo o registro policial, os PMs foram até o quarto onde estava a garota em surto, mas ela já havia sido contida. Neste momento, outra adolescente, de 16 anos, passou a discutir com os policiais em um corredor dizendo que a GCM estava lá e já tinha resolvido a situação e acabou ofendendo um deles. Na sequência, um dos PMs pegou a vítima pelos cabelos, jogando-a no chão, e passou a agredi-la com tapas no rosto.