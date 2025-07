YVY: Modernidade, inovação e sustentabilidade no mesmo endereço

A chegada do YVY, o novo empreendimento da Construtora Dinâmica, é um marco da modernidade na construção civil bauruense e integra de forma inteligente os principais pilares da vida contemporânea. Dividido em YVY Business, Home e Mall, o empreendimento propõe soluções completas para cada necessidade do dia a dia.

"Cada um dos pilares deste empreendimento faz do YVY o projeto mais ambicioso e completo da cidade, e Bauru já está pronta para receber essa proposta de trabalho, moradia, conveniência e lazer em um só lugar", destaca Ricardo Aragão Rocha Faria, arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica.

Planejado com diferenciais únicos para a cidade, o YVY Business acompanha as principais tendências do mercado arquitetônico. Nas salas comerciais, o projeto foi idealizado com piso elevado, uma solução versátil que facilita adaptações de layout ao longo do tempo. Compatível com diferentes revestimentos, essa tecnologia proporciona mais praticidade, personalização e eficiência no ambiente corporativo.

O sistema consiste em placas modulares apoiadas sobre pedestais, criando um vão entre o piso e o contrapiso. Esse espaço técnico permite a passagem e reorganização facilitada de cabeamentos elétricos, rede de dados, sistemas de ar-condicionado, rede hidráulica e outras instalações, sem a necessidade de obras ou remoção de pisos.

Além de proporcionar um visual mais limpo e organizado, esta técnica contribui para o conforto térmico e acústico do ambiente. O sistema garante versatilidade estética, com diferentes opções de acabamento, como vinílico, carpete e porcelanato.

"Essa tecnologia, cada vez mais presente em empreendimentos que buscam padrões mais atuais e modernos, reforça o compromisso da Construtora Dinâmica com a inovação, qualidade e a funcionalidade em seus projetos, já que a infraestrutura acompanha a dinâmica dessas mudanças", destaca Ricardo.

Sustentabilidade

À frente de seu tempo, o YVY Business também se destaca pela preocupação com a sustentabilidade, alinhando inovação com responsabilidade ambiental.

Todas as salas possuem varandas, que proporcionam conforto térmico e ventilação natural. Esse cuidado com o ambiente interno contribui diretamente para o aumento da qualidade de vida no dia a dia corporativo, refletindo positivamente na produtividade. A “área de descompressão”, na varanda individual, é um diferencial essencial para momentos de respiro e pausa durante o expediente.

Trata-se de um espaço dinâmico, inteligente e preparado para acompanhar o crescimento dos negócios e valorizar a saúde dos colaboradores.

O projeto incorpora ainda outras práticas verdes, como a fachada ventilada. Esse sistema consiste em um espaço com uma camada de ar entre a estrutura do edifício e o revestimento externo, garantindo isolamento térmico e acústico. O resultado é uma sala corporativa com temperatura estável e menor necessidade de climatização artificial, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais com pintura e manutenção externa.

Além de contribuir para a valorização do imóvel, essas tecnologias atendem às expectativas de consumidores conscientes, relacionando eficiência energética, tecnologia, sustentabilidade e modernidade em um único empreendimento, diferenciais que impactam no mercado imobiliário contemporâneo.

Sobre o YVY Business

O projeto propõe um empreendimento com 21 pavimentos e 218 salas comerciais. Na área comum, o YVY Business possui 218 vagas de garagem, área social, sala de reunião, sala de reunião com espaço gourmet, churrasqueira e espaço de convívio.

O projeto contempla salas modulares com metragem padrão de 30 m² e 34 m², que podem ser integradas, com possibilidade de expansão das unidades em até 475 m².

As salas comerciais foram projetadas com pé-direito ampliado, fachada ventilada, varandas em todas as salas, área técnica individualizada e laje com rebaixo de 10cm, que se adapta conforme as demandas do negócio.

Serviço

O YVY ficará na rua Gabriel Cará Ruiz, 2-20, em frente ao empreendimento Horizon, zona Sul de Bauru. Já a central de vendas da Construtora Dinâmica está localizada na Rua das Festas, 2-26, Vila Aviação. Entre em contato pelo telefone (14) 3010-6150 ou pelo link https://rebrand.ly/yvybusiness.

Sobre a Construtora Dinâmica

A Construtora Dinâmica é uma empresa com 25 anos de experiência no setor imobiliário. Especializada em incorporação e construção civil, soma em sua história 42 empreendimentos entregues, com cerca de 3 mil unidades vendidas: área que corresponde a mais de 300 mil metros quadrados construídos. Compromissada com a pontualidade na execução e conclusão dos empreendimentos, a Construtora é destaque no mercado bauruense, fortalecendo laços e realizando sonhos. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 02. Telefone: (14) 3010-6150. Site: https://construtoradinamica.com.br. Facebook: construtoradinamicabauru. Instagram: @construtora_dinamica.