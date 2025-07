PM prende ladrão que abastecia carro furtado em rua de Bauru

Equipes da 4ª Companhia da Polícia Militar de Bauru prenderam um ladrão de carro no momento em que ele colocava combustível, manualmente com um galão, em um Chevrolet Classic preto, na noite de sábado (28), em uma rua do Jardim Tangarás.

Segundo o 4º Batalhão de Caçadores, os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando se depararam com o indivíduo abastecendo o automóvel, cujo emplacamento constava como furtado. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir em outro carro, um Ford Escort Hobby, mas foi rapidamente contido. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto qualificado.

O indivíduo permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. Os dois veículos foram apreendidos — um deles devolvido à proprietária, e o outro recolhido ao Pátio Bauru.