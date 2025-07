Blues sem fronteiras: 'Candice Ivory & The Simi Brothers'

Noite de Blues, na quarta-feira (2), com Candice Ivory (EUA) & The Simi Brothers no Sesc Bauru. O show acontece na Convivência da unidade, a partir das 20h, com entrada gratuita e aberta ao público em geral.

Diretamente dos arredores de Memphis, Tennessee (EUA) — berço de grandes nomes do blues — Candice Ivory traz em sua bagagem uma sólida conexão com as tradições musicais do Delta do Mississippi.

Seu álbum mais recente, When The Levee Breaks: The Music of Memphis Minnie, é uma homenagem à lendária pioneira do blues, Memphis Minnie, e foi indicado ao Blues Music Awards 2024, recebendo elogios da crítica especializada em diversos países.