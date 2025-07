Governo afirma ao MP que organograma será alterado até dia 31

O governo Suéllen Rosim (PSD) encaminhou ofício à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) no último dia 25 em que se compromete a mandar para a Câmara novo projeto de lei (PL) sobre o organograma até 31 de julho. O documento foi exibido pela vereadora Estela Almagro (PT) durante o final da sessão desta segunda-feira (30).

A manifestação vem no âmbito de procedimento instaurado pela PGJ, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apura potenciais inconstitucionalidades na lei que instituiu o novo organograma, em abril deste ano. A apuração foi aberta por representação da vereadora Estela.

O ofício da administração chegou à PGJ com atraso. O prazo dado pelo MP era até dia 20 de junho. No dia 24, Estela encaminhou e-mail à PGJ pedindo informações sobre se o governo havia ou não dado retorno. Na mesma data, o MP voltou a cobrar o governo - que, então, informou a previsão do novo PL.