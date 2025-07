Na primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa, Thiago Silva participa e, pela genialidade, é "O Monstro". Nasceu no Fluminense e foi bem-sucedido mundo afora. O bom filho à casa torna.

Em 2024, no Brasileirão, em vias de rebaixamento, no Allianz Parque, o Flu venceu o Palmeiras por 2 a 0 e ajudou o Botafogo na Libertadores. O estádio estava quase vazio, Thiago Silva, de joelhos, atravessou o campo, abaixou a cabeça junto a grama e chorou. Thiago brilhou na Seleção, mas nunca foi campeão. E agora, na Copa dos Clubes, quem sabe, com o Fluminense campeão, de joelhos atravessar o campo. Thiago é digno de nosso respeito e admiração.