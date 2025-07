Meio ambiente e o clima: dá para separar? Quem cuida?

No início deste século alguns estudiosos já indagavam e alertavam que o movimento ambiental estaria se convertendo e se deslocando para um movimento climático? E isto nos leva a refletir: Será que poderíamos separar uma coisa da outra?

Meio ambiente se separa das questões climáticas? É lógico e evidente que o espectro das recentes surpresas climáticas como as enchentes do Rio Grande do Sul, as secas e estiagens prolongadas que não eram muito frequentes em cidades do sudeste e também as rápidas inversões de temperaturas alternando ondas de calor muito intenso e ondas de frio extremamente rigorosas em diversos lugares do planeta e também aqui na Sem Limites estão fazendo com que o foco dos movimentos ambientalistas passem a alertar o Poder Público para a necessidade de ações emergenciais e de mitigação em relação a estes novos fenômenos da natureza.

Em Bauru, pode-se constatar este realinhamento de prioridades dos ativistas ambientais com a recente criação da Frente pelas mudanças climáticas, inspirada em ações de movimentos religiosos relacionados a Campanha da Fraternidade 2025 e que conta com a participação de muitos simpatizantes.