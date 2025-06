Homem é preso com mais de 200 quilos de droga na Rondon

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira (30), durante abordagem realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SP) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lins (102 quilômetros de Bauru).

Segundo a corporação, os entorpecentes foram encontrados no bagageiro e no banco traseiro do veículo. No total, foram apreendidos cerca de 190 quilos de maconha e 12 quilos de "skunk" - uma espécie de maconha.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.