Homem é preso por 'estelionato sentimental' em Bauru; VÍDEO

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (30) em Bauru por aplicar o “golpe do amor” ou “estelionato sentimental” e usar de documento falso. A prisão foi efetuada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O homem se aproximava das vítimas simulando interesse amoroso e, ao conquistar a confiança delas, pedia dinheiro, fazia empréstimos em nome delas ou recebia bens em doação. Só uma das vítimas, moradora de Bauru, sofreu prejuízo de R$ 100 mil.

As fraudes começavam com o criminoso criando uma relação afetiva — geralmente virtual ou com pouco contato presencial — baseada na confiança e em promessas de compromisso.