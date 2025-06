Motociclista morre após colidir com defensa metálica na região

Um homem de 46 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 5h30, após sofrer uma queda de moto e atingir a defensa metálica na altura do quilômetro 268 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Cabrália Paulista (a 45 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Bauru, o condutor estava sozinho, no sentido Ourinhos, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acessou a faixa da esquerda, onde teria perdido o controle do veículo. A moto é uma Honda Titan, com placa de Chavantes (SP).

Ainda segundo a corporação, uma equipe de resgate da concessionária da rodovia constatou o óbito no local. A identidade da vítima não foi divulgada.