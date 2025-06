Com CNH ilegal do Paraguai, mulher é detida pela PM

A situação levou a equipe, que fazia patrulhamento no local, a abordá-lo. Ela, porém, seguiu e deixou o endereço. Durante a averiguação, nada de ilícito foi encontrado com o motociclista. Questionado sobre quem era a pessoa na outra moto, ele informou tratar-se de sua namorada. Cerca de cinco minutos depois, ela voltou, mas sem a moto, o que causou estranhamento entre os policiais.

Uma mulher de 25 anos foi detida pela Polícia Militar (PM) após apresentar uma CNH ilegal do Paraguai. Ela chamou a atenção da corporação quando pilotava uma moto, assim como fazia também seu namorado, de 19 anos, em Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru). Ambos transitavam pela avenida Doutor Silvano de Lima, sendo que ele arrancou bruscamente, fazendo o corte de motor no cruzamento com a rua Voluntário Silvano de Lima.

Ao perceber que a situação estava ficando complicada, ela apresentou uma habilitação do Paraguai, mas que não atendia aos requisitos de validade no País. Por fim, acabou dizendo extraoficialmente aos policiais que, por meio do tio, comprara o documento para ela e a mãe no país vizinho.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Plantão da Polícia Civil em Bauru, onde o caso foi registrado e o documento, encaminhado para perícia. A mulher, por sua vez, foi liberada e responderá em liberdade.