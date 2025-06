Veículo furtado em Bauru é encontrado pela PM pouco tempo depois

Pouco tempo depois de ter sido furtado em Bauru, um Ford Escort 1.0 Hobby, pertencente a um aposentado, foi localizado pela Polícia Militar (PM) com um jovem de 18 anos, que mexia no veículo, aparentemente na tentativa de abastecê-lo, no Jardim Tangarás, no início da noite deste sábado (28). O rapaz foi preso em flagrante.

Antes, ao avistar a viatura da corporação, durante patrulhamento ostensivo para localizar o automóvel, o suspeito tentou deixar o local em um GM Corsa. No entanto, foi abordado. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), ele contou aos policiais que outra pessoa teria pedido ajuda para buscar o carro, mas que não sabia a procedência do Escort.

Diante das circunstâncias dos fatos, o jovem foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil e permaneceu preso à disposição da Justiça.