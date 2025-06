Seminário da Juventude Indígena fortalece articulação regional

Com o tema “A Voz da Juventude Indígena”, o evento tem como objetivo criar um espaço de consulta, escuta ativa e construção coletiva de políticas públicas voltadas à juventude indígena de todas as regiões do país. A etapa Sudeste reúne jovens indígenas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, fortalecendo o protagonismo das novas gerações na defesa dos territórios, da cultura e dos direitos originários.

A abertura do seminário, no dia 27, foi marcada por um canto tradicional de boas-vindas e fortalecimento espiritual, conduzido por lideranças indígenas, em um momento de grande força simbólica e ancestral. A cerimônia contou com a presença de diversas etnias, entre elas: Guarani Mbya, Guarani Nhandewa, Tupi-Guarani, Kaingang, Terena, Pataxó e Krenak, expressando a diversidade dos povos indígenas da região Sudeste e a riqueza de suas tradições.

Esta etapa conta com a participação ativa das duas principais organizações indígenas da região: a ARPINSUDESTE (Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste) e a Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), além da presença de coordenadores regionais e lideranças políticas, que reforçam o papel estratégico das organizações na mobilização, formação e incidência política da juventude.