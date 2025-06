Mixdgroove lança single com ex-baterista de Djavan

Nem toda surpresa é ruim: algumas rendem até música nova. É o caso do novo single, "Surpresa Boa", do projeto Mixdgroove. A faixa chegou às plataformas nesta sexta (27) e ganha um clipe gravado em estúdio, disponível no YouTube do artista, neste domingo (29), ao meio-dia. Leve e envolvente, a faixa, ainda, conta com a participação de peso de Carlos Bala, baterista lendário que acompanhou Djavan por anos.

"Surpresa Boa" nasceu de uma experiência vivida pelo cantor e compositor Marquinhos Amaral, líder do projeto, durante os preparativos para assistir aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na empolgação de comprar os ingressos, o artista só percebeu dias antes da viagem que havia comprado entrada para um jogo em Bordeaux, a 600 km de Paris. O que poderia ser um transtorno virou um presente. "Num primeiro momento pode parecer que estou falando de um encontro com uma pessoa, mas na verdade a ideia de surpresa boa veio dessa viagem. No fim foi ótimo.

A seleção brasileira feminina ganhou, conheci Bordeaux sem planejar e me apaixonei pela cidade. A música conta exatamente essa história", explica. O groove solar da faixa embala essa memória e adiciona à narrativa o sabor dos acasos felizes da vida. Já para o clipe, o público pode esperar mais uma performance em estúdio com clima intimista, trechos de bastidores e sua experiência tocando ao lado de Carlos Bala. "Às vezes, ouvindo a música, ainda não acredito que tenho o privilégio de tê-lo nessa faixa. Esse músico fantástico, ex-baterista do Djavan - que é minha maior referência e inspiração - e que tocou e gravou com inúmeros artistas incríveis", destaca Marquinhos.

