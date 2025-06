Congresso não age, STF decide

Com o Parlamento fugindo da sua responsabilidade e sem coragem de legislar a regulação das redes, o STF, em longo período de 12 sessões, decide ampliar obrigações das big techs pelo conteúdo publicado por usuários na internet. Critérios estão definidos para penalizar as plataformas. Ou seja, se não removerem o conteúdo vão responder por crimes ou atos ilícitos por contas falsas etc.

Pelo atual, continua valendo a obrigação de remoção apenas por ordem judicial, de crimes contra honra, como injuria, calúnia e difamação.

É um tema complexo já que está em jogo a liberdade de expressão.